П'яніч вибачився перед росіянами за те, що 2 роки тому бойкотував матч проти їхньої збірної

Боснійський гравець Міралем П'янич, який став гравцем московського ЦСКА, вирішив вибачитися перед російськими вболівальниками за те, що 2 роки тому не хотів грати проти їхньої збірної.

Його слова цитують РосЗМІ.

"Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давнини, проте я ніколи нічого не говорив проти Росії та російського футболу. Мені шкода, якщо моя мова когось образила, тож готовий вибачитися", – сказав боснієць.

Також гравець додав, що вірить, що скоро ситуація покращиться. Міралем сказав, що і сам жив у країні, в якій була війна.

"У будь-якому випадку сподіваюся, що ситуація вирішиться настільки швидко, наскільки це можливо. Я приїхав із країни, де свого часу була війна, і знаю, що це таке. І чудово розумію, як влаштована політика, і як вона впливає на спорт", – зізнався хавбек.

Московський клуб та колишній гравець Ювентуса та Барселони домовилися про контракт за схемою "1+1". Зарплата футболіста – 1 млн євро + бонуси.