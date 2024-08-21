Колос та Оболонь назвали склади на матч третього етапу Кубку України
Ковалівський Колос та київська Оболонь назвали стартові склади на матч третього етапу Кубку України.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 21 серпня, початок — о 17:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію, організовану УПЛ ТБ, у прямому етері на сайті Чемпіон.
Колос: Мисак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуріков, Демченко, Гагно, Ільїн, Оріховський, Велетень, Паулаускас.
Запасні: Пахолюк, Горох, Кукош, Шершень, Криворучко, Бойко, Алефіренко, Салабай, Безбородько.
Оболонь: Федорівський (к) Мединський, Дубко, Курко, Грисьо, Мороз, Черненко, Вітенчук, Груша, Блізніченко, Суханов.
Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Лук'янчук, Приймак, Лях, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.
Сьогодні, 21 серпня, проходить 6 матчів третього етапу Кубку України. В першому поєдинку ігрового дня Зоря без проблем перемогла представника аматорської першості — Олімпію з Савинець, що на Полтавщині.