Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Суперкомп'ютер визначив шанси Шахтаря на вихід у єврокубкову весну

Володимир Клепач — 22 жовтня, 15:10
Суперкомп'ютер визначив шанси Шахтаря на вихід у єврокубкову весну
ФК Шахтар

Ймовірність потрапляння Шахтаря до стикового раунду плейоф Ліги чемпіонів складає 9,6%, напряму в 1/8 фіналу – 0,01%.

Суперкомп'ютер Opta змоделював основний етап Ліги чемпіонів 2024/25 років 50 000 разів і визначив, що з найбільшою вірогідністю український клуб набере від 4 до 8 очок, чого може не вистачити для продовження боротьби.

Команди, що посядуть місця з 1 по 8 у основному раунді, потрапляють в 1/8 фіналу. Команди, що посядуть місця з 9 по 24, зіграють стикові матчі плейоф. Ще 12 команд завершать єврокубковий сезон.

22 жовтня донецький Шахтар продовжить боротьбу в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти лондонського Арсенала (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Нагадаємо, Шахтар розпочав основний етап Ліги чемпіонів з нульової нічиєї проти Болоньї, а далі розгромно програв Аталанті (0:3). Арсенал на старті розписав "суху" нічию з тими ж таки бергамасками, а у 2-му турі впевнено здолав ПСЖ (2:0).

Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Степаненко розповів про труднощі гри в умовах війни
Шахтар у Лізі чемпіонів: здійснити диво та зломити Арсенал у Лондоні
Шахтар зіграє з Арсеналом, Реал прийме Боруссію Д у 3 турі Ліги чемпіонів
Він великий талант: Пушич – про Судакова
Сікан: Проти Арсенала потрібно діяти всією командою

Останні новини