Суперкомп'ютер визначив шанси Шахтаря на вихід у єврокубкову весну

Ймовірність потрапляння Шахтаря до стикового раунду плейоф Ліги чемпіонів складає 9,6%, напряму в 1/8 фіналу – 0,01%.

Суперкомп'ютер Opta змоделював основний етап Ліги чемпіонів 2024/25 років 50 000 разів і визначив, що з найбільшою вірогідністю український клуб набере від 4 до 8 очок, чого може не вистачити для продовження боротьби.

Команди, що посядуть місця з 1 по 8 у основному раунді, потрапляють в 1/8 фіналу. Команди, що посядуть місця з 9 по 24, зіграють стикові матчі плейоф. Ще 12 команд завершать єврокубковий сезон.

22 жовтня донецький Шахтар продовжить боротьбу в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти лондонського Арсенала (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Нагадаємо, Шахтар розпочав основний етап Ліги чемпіонів з нульової нічиєї проти Болоньї, а далі розгромно програв Аталанті (0:3). Арсенал на старті розписав "суху" нічию з тими ж таки бергамасками, а у 2-му турі впевнено здолав ПСЖ (2:0).