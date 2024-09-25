УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 7 туру

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 7 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим гравцем визнали Георгія Судакова, який із Шахтарем декласували Оболонь (4:0), а тренером – Віталія Пономарьова, чий Рух зіграв унічию з київським Динамо.

Символічна збірна 7 туру УПЛ

Воротар: Олексій Паламарчук (Інгулець).

Захисники: Артем Шабанов (Олександрія), Андрій Якимів (Лівий Берег), Мігель Кампос (Олександрія), Микита Кравченко (Олександрія).

Півзахисники: Максим Третьяков (Колос), Микола Шапаренко (Динамо), Георгій Судаков (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся).

Нападник: Самсон Ієде (Ворскла).

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.

Нагадаємо, напередодні став відомий календар матчів 9 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.