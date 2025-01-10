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Головний фаворит на посаду тренера Евертона підпише довгострокову угоду з клубом

Микола Дендак — 10 січня 2025, 18:57
Головний фаворит на посаду тренера Евертона підпише довгострокову угоду з клубом
Фото: Getty Images

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, та шотландський тренер Девід Моєс підпишуть угоду щонайменше на 2 сезони.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Зазначається, що переговори між сторонами щодо підписання контракту продовжаться сьогодні, і очікується, що після цього буде оголошено про призначення Моєса. Що цікаво, він вже тренував команду з 2002 до 2013 року.

Напередодні Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу з Пітерборо. Наразі клубом керуватиме головний тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан клубу Шеймус Коулман.

У поточному сезоні Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах.

Евертон Віталій Миколенко Моєс

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