Головний фаворит на посаду тренера Евертона підпише довгострокову угоду з клубом

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, та шотландський тренер Девід Моєс підпишуть угоду щонайменше на 2 сезони.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Зазначається, що переговори між сторонами щодо підписання контракту продовжаться сьогодні, і очікується, що після цього буде оголошено про призначення Моєса. Що цікаво, він вже тренував команду з 2002 до 2013 року.

Напередодні Евертон звільнив головного тренера Шона Дайча за три години до початку кубкового матчу з Пітерборо. Наразі клубом керуватиме головний тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан клубу Шеймус Коулман.

У поточному сезоні Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 17 очками в 17 матчах.