Рома з голом Довбика перемогла Удінезе: огляд матчу Серії А
Артем Довбик
AS Roma
Рома з Артемом Довбиком на виїзді обіграла Удінезе у межах 22 туру італійської Серії А.
Огляд матчу
Український нападник відзначився переможним голом та був замінений на 81-й хвилині гри. Тепер в активі українця 12 влучних удари та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
22 тур, 26 січня
Удінезе – Рома 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 38 Лукка, 1:1 – 50 Пеллегріні, 1:2 – 64 Довбик (пен)
Наразі Рома з 30 очками перебуває на 9-й сходинці в турнірній таблиці Серії А, Удінезе йде 11-м з 26 балами.
Нагадаємо, що Артем Довбик отримав найвищу оцінку серед усіх гравців Роми у поєдинку проти Удінезе.