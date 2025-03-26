Син Буффона забив свій перший гол за юнацьку збірну Чехії

Луї Томас Буффон, син легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона, вчора, 25 березня, відзначився своїм першим голом за юнацьку збірну Чехії U-18.

Це трапилося у товариському поєдинку проти збірної Франції, який чехи виграли з рахунком 4:1. Буффон-молодший вийшов на заміну в перерві замість Якуба Регака та на 64-й хвилині забив третій гол своєї команди.

Louis Buffon si dnes v zápase proti Francii připsal premiérovou branku v dresu české reprezentace, kterou pomohl českému týmu do 18 let k výhře 4:1. 👍pic.twitter.com/0n7wEhcioh — Sporťák (@SportakCZ) March 25, 2025

Це був третій матч Луї за збірну Чехії U-18. 20 і 22 березня від взяв участь у поєдинках проти Англії та Португалії відповідно. Про англійців він провів на полі 26 хвилин, проти португальців – весь матч.

Буффон-молодший виступає на позиції лівого вінгера за молодіжну команду Пізи. У нього подвійне громадянство, матір’ю 17-річного гравця є чеська модель Алена Середова.