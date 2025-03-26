Син Буффона забив свій перший гол за юнацьку збірну Чехії
Луї Томас Буффон
Луї Томас Буффон, син легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона, вчора, 25 березня, відзначився своїм першим голом за юнацьку збірну Чехії U-18.
Це трапилося у товариському поєдинку проти збірної Франції, який чехи виграли з рахунком 4:1. Буффон-молодший вийшов на заміну в перерві замість Якуба Регака та на 64-й хвилині забив третій гол своєї команди.
Це був третій матч Луї за збірну Чехії U-18. 20 і 22 березня від взяв участь у поєдинках проти Англії та Португалії відповідно. Про англійців він провів на полі 26 хвилин, проти португальців – весь матч.
Буффон-молодший виступає на позиції лівого вінгера за молодіжну команду Пізи. У нього подвійне громадянство, матір’ю 17-річного гравця є чеська модель Алена Середова.