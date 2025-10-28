46 фанатів Фламенго постраждали в ДТП по дорозі на матч Кубку Лібертадорес-2025 проти аргентинського Расінга (Авельянеда).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У ніч з 29 на 30 жовтня в Аргентині відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Лібертадорес між Расінгом і Фламенго, перший матч завершився перемогою бразильців із рахунком 1:0.

Група фанатів Фламенго орендувала автобус для поїздки на матч, проте через дощ на слизькій трасі в штаті Ріо-де-Жанейро транспортний засіб перевернувся. Постраждали 46 пасажирів. Із них 10 отримали травми середньої тяжкості, 4 знаходяться у тяжкому стані. Загиблих наразі немає.

Imagens do acidente do ônibus (na parte de cima do vídeo, no lado direito) com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo que estava a caminho da Argentina. pic.twitter.com/wzktD3L1y2 — Venê Casagrande (@venecasagrande) October 27, 2025

Раніше повідомлялося про інтерес Фламенго до зіркового форварда лондонського Арсенала Габріела Жезуса.