46 фанатів Фламенго постраждали в ДТП
Mundo Deportivo
46 фанатів Фламенго постраждали в ДТП по дорозі на матч Кубку Лібертадорес-2025 проти аргентинського Расінга (Авельянеда).
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У ніч з 29 на 30 жовтня в Аргентині відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Лібертадорес між Расінгом і Фламенго, перший матч завершився перемогою бразильців із рахунком 1:0.
Група фанатів Фламенго орендувала автобус для поїздки на матч, проте через дощ на слизькій трасі в штаті Ріо-де-Жанейро транспортний засіб перевернувся. Постраждали 46 пасажирів. Із них 10 отримали травми середньої тяжкості, 4 знаходяться у тяжкому стані. Загиблих наразі немає.
Раніше повідомлялося про інтерес Фламенго до зіркового форварда лондонського Арсенала Габріела Жезуса.