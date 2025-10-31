Визначилися фіналісти Копа Лібертадорес-2025

Відбулися півфінальні матчі головного клубного турніру Південної Америки – Копа Лібертадорес. Трофей розіграють два бразильські клуби – Фламенго та Палмейрас.

Фламенго у своєму півфіналі з рахунком 1:0 за сумою двох матчів обіграв аргентинський Расінг із Авельянеди. По дорозі на виїзний матч-відповідь автобус із фанатами Фламего потрапив у ДТП, 46 пасажирів постраждали.

Інше півфінальне протистояння виявилося значно насиченішим і драматичнішим. Палмейрас у виїзному матчі програв еквадорському ЛДУ Кіто 0:3, проте вдома здійснив камбек – перемога 4:0.

Фінал турніру відбудеться 29 листопада в столиці Перу, Лімі. Нагадаємо, офіційним транслятором Копа Лібертадорес в Україні нещодавно став Maincast.