Франческо Тотті довів, що справжній клас не зникає з віком. Легендарний капітан Роми і чемпіон світу 2006 року вразив фанатів неймовірним голом із центру поля під час товариського матчу в Пармі, організованого в межах футбольного шоу Operazione Nostalgia.

У грі взяли участь такі зірки минулого, як Джанфранко Дзола, Хав’єр Дзанетті, Адріано та Христо Стоїчков, але саме 48-річний Тотті вкрав всю увагу на себе.

Отримавши м’яч у центрі поля після передачі з правого флангу, Тотті зупинив його зовнішньою частиною стопи, дав йому підстрибнути, і, помітивши, що воротар Себастьєн Фрей вийшов далеко з воріт, завдав потужного удару.

М’яч полетів по ідеальній траєкторії, вдарив у поперечину, зачепив спину голкіпера і влетів у сітку. Трибуни вибухнули оваціями, а партнери по команді буквально кинулися обіймати Тотті, який святкував з усмішкою на обличчі.

Навіть сам Фрей не стримав емоцій і визнав велич цього голу – попри прикру ситуацію для себе. Матч завершився з рахунком 7:7, але всі говорили тільки про цей момент.

Нагадаємо, не так давно сам Тотті сильно зашкварився. Італійський футболіст приїхав до Росії за "шестизначну суму гонорару", яка виявилась коштовнішою, ніж життя українських дітей та власна репутація.

Пізніше український футболіст Артем Мілевський, який є фанатом Франческо, засудив дії легенди збірної Італії.