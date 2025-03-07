Колишній клуб легенди Барселони вимагає від футболіста багатомільйонну компенсацію

Мексиканьский клуб Пумас подав позов до суду на Дані Алвеса, вимагаючи від футболіста 6 мільйонів євро в якості компенсації за порушення "кодексу поведінки".

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Пумас вимагає компенсацію у розмірі 6 мільйонів євро від 41-річного бразильця. Сторони підписали дворічний контракт влітку 2022 року, але він був розірваний всьго через п'ять місяців.

Керівництво мексиканського клубу подає позов до Спортивного арбітражного суду (CAS), звинувачуючи Алвеса у "недотриманні кодексу поведінки, передбаченого його контрактом, що, зокрема, призвело до дискредитації клубу".

Це відбулося через звинувачення у зґвалтуванні. Футболіста визнали винним та засудили його до 4,5 років позбавлення волі. Ексфулбек Барселони провів за гратами 13 місяців. Але майже рік тому він вийшов під заставу і тепер очікує на результат апеляції.

Очікується, що процес апеляції Алвеса завершиться найближчими тижнями, що дозволить винести остаточне рішення.

Раніше з'явилася інформація щодо земляка Дані Алвеса, який також виступав за Барселону. Мова йде про Неймара, який думає, де він продовжить свою кар'єру.