Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Віцепрезидент Барселони подав у відставку

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 08:24
Віцепрезидент Барселони подав у відставку
Юлі Гіу
eltriangle.eu

Віцепрезидент каталонської Барселони Юлі Гіу вирішив припинити свою співпрацю з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Клуб подякував функціонеру за плідну роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Втім, таке рішення продиктоване зовсім не бажанням професійно розвиватись. Гіу мав конфлікт з іншими босами Барселони та вирішив не продовжувати боротьбу.

Про це інформує ESPN.

Річ у тому, що Гіу виступав проти угоди з Nike, яка принесла клубу понад 100 млн євро. Функціонер був незадоволений деякими положеннями угоди, а також комісійними, які отримав агент Даррен Дейн.

Зазначимо, що через фінансові труднощі каталонці деякий час не могли зареєструвати Дані Ольом, втім, "блаугранас" все ж отримали тимчасовий дозвіл.

Раніше повідомлялось, що колишній віцепрезидент Ювентуса став спортивним директором у саудівському клубі.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Барселона

Анчелотті прокоментував реєстрацію Ольмо та Віктора у складі Барселони
Ювентус націлився на захисника Барселони та нападника ПСЖ
Барселона з голами Гаві та Ямала здолала Атлетик у півфіналі Суперкубку Іспанії
Барселона отримала дозвіл на реєстрацію Ольмо та Віктора
Ямал розповів, чи збирається продовжувати контракт із Барселоною

Останні новини