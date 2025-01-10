Віцепрезидент Барселони подав у відставку

Віцепрезидент каталонської Барселони Юлі Гіу вирішив припинити свою співпрацю з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".

Клуб подякував функціонеру за плідну роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Comunicado del FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 9, 2025

Втім, таке рішення продиктоване зовсім не бажанням професійно розвиватись. Гіу мав конфлікт з іншими босами Барселони та вирішив не продовжувати боротьбу.

Про це інформує ESPN.

Річ у тому, що Гіу виступав проти угоди з Nike, яка принесла клубу понад 100 млн євро. Функціонер був незадоволений деякими положеннями угоди, а також комісійними, які отримав агент Даррен Дейн.

Зазначимо, що через фінансові труднощі каталонці деякий час не могли зареєструвати Дані Ольом, втім, "блаугранас" все ж отримали тимчасовий дозвіл.

Раніше повідомлялось, що колишній віцепрезидент Ювентуса став спортивним директором у саудівському клубі.