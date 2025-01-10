Віцепрезидент Барселони подав у відставку
Віцепрезидент каталонської Барселони Юлі Гіу вирішив припинити свою співпрацю з клубом.
Про це повідомляє пресслужба "блаугранас".
Клуб подякував функціонеру за плідну роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Втім, таке рішення продиктоване зовсім не бажанням професійно розвиватись. Гіу мав конфлікт з іншими босами Барселони та вирішив не продовжувати боротьбу.
Про це інформує ESPN.
Річ у тому, що Гіу виступав проти угоди з Nike, яка принесла клубу понад 100 млн євро. Функціонер був незадоволений деякими положеннями угоди, а також комісійними, які отримав агент Даррен Дейн.
Зазначимо, що через фінансові труднощі каталонці деякий час не могли зареєструвати Дані Ольом, втім, "блаугранас" все ж отримали тимчасовий дозвіл.
Раніше повідомлялось, що колишній віцепрезидент Ювентуса став спортивним директором у саудівському клубі.