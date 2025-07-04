Фенербахче та Бешикташ зацікавлені у вінгері Мілана

Турецькі Фенербахче та Бешикташ зацікавлені у підписанні вінгера Мілана Ноа Окафора.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними видання, обидва стамбульські клуби звернулися до керівництва "россонері" з пропозицією орендувати 25-річного швейцарського гравця. Проте Мілан відкинув ідею оренди, наполягаючи виключно на повноцінному трансфері.

Переговори між сторонами тривають. Контракт Окафора з Міланом діє до 30 червня 2028 року.

У сезоні 2024/25 Окафор зіграв 21 матч за Мілан і Наполі (на правах оренди), відзначившись одним голом і двома результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 13 мільйонів євро.

Раніше Мілан перевів одного з футболістів у другу команду.