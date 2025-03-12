Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця Ліверпуля найкращим у світі станом на зараз

Легенда Манчестер Юнайдет Вейн Руні зізнався, що вважає лідера Ліверпуля Мохамеда Салаха найкращим гравцем у світі станом на сьогодні.

Його слова наводить Daily Mail.

"Мо Салах, на мою думку, є найкращим футболістом світу на даний момент. Він не завжди повертається на захист, але за такого рівня, як у нього, це може бути пробачено", – сказав Руні.

У сезоні-2024/25 єгиптянин у 40 матчах відзначився 30 голами й 22 результативними передачами. Transfermarkt оцінив його у 55 млн євро.

Напередодні нападник вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.