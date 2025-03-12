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Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця Ліверпуля найкращим у світі станом на зараз

Руслан Травкін — 12 березня 2025, 04:59
Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця Ліверпуля найкращим у світі станом на зараз
Мохамед Салах
Getty images

Легенда Манчестер Юнайдет Вейн Руні зізнався, що вважає лідера Ліверпуля Мохамеда Салаха найкращим гравцем у світі станом на сьогодні.

Його слова наводить Daily Mail.

"Мо Салах, на мою думку, є найкращим футболістом світу на даний момент.

Він не завжди повертається на захист, але за такого рівня, як у нього, це може бути пробачено", – сказав Руні.

У сезоні-2024/25 єгиптянин у 40 матчах відзначився 30 голами й 22 результативними передачами. Transfermarkt оцінив його у 55 млн євро.

Напередодні нападник вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.

Ліверпуль Манчестер Юнайтед Салах Вейн Руні

Салах

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