Третя заміна в АПЛ поспіль – і знову без перемоги: оцінка Забарного за матч з Вест Гемом

Центрбек Борнмут Ілля Забарний традиційно взяв участь у матчі своєї команди в межах АПЛ.

Сьогодні, 5 квітня, команда Андоні Іраоли зіграла внічию з Вест Гемом (2:2). "Вишні" не можуть перемогти в чемпіонаті Англії протягом шести ігор поспіль.

Забарний провів на полі 78 хвилин. Це вже третій випадок поспіль, коли Іраола замінив його по ходу матчу. За свій виступ у цьому поєдинку 22-річний центрбек збірної України отримав від SofaScore оцінку на рівні 6,7 бала. Це посередній показник серед всіх гравців Борнмута.

Найкращу оцінку серед всіх, хто виходив на поле, отримав одноклубник Забарного Еванілсон (8,4) – форвард став автором дубля.

За 76 хвилин на полі Забарний одного разу пробив у перекладину, зробив чотири виноси м'яча, один успішний відбір, виграв 5/5 дуелей у повітрі та 1/2 – на землі. Зробивши 43 дотики до м'яча, Ілля втратив його 7 разів та віддав 80% передач (28/35).

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