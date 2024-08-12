Вернидуб — про матч-відповідь проти Вікторії: Без бою здаватись не будемо

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що команда не планує здаватись без бою перед матчем-відповіддю проти Вікторії Пльзень в 3 турі кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи встигнемо стабілізувати команду у психологічному плані? Це буде важко зробити, але зробимо. У нас весь серпень нелегкий, попереду багато ігор, як в УПЛ, так і єврокубках. Графік насичений. Чим швидше ми зрозуміємо, де знаходимось, тим краще.

Але не маю до хлопців питань. Я — головний тренер і я відповідаю за результат. Всі питання до мене. Сьогодні програли — програв я, в першу чергу. Попереду три дні, аби підготуватись до матчу в Чехії. Думаю, встигнемо набратись сил. Без бою здаватись не будемо", — сказав наставник.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився мінімальною перемогою чеської команди. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 15 серпня. Початок — о 20:00 за київським часом.