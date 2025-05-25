Верес вирвав нічию в ЛНЗ у 30 турі УПЛ

Рівненський Верес вдома зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у межах 30 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Старт зустрічі був за господарями поля, які раз по раз створювали небезпеку біля воріт суперника. Найнебезпечніший момент створив Гайдучик, який головою замкнув подачу з кутового, м'яч після його удару влучив у поперечку. Надалі ініціативу перехопили гості, проте до голів так і не дійшло.

Рахунок у грі був відкрити всередині другої половини гри. Подачу кутового від Артура Авагімяна замкнув нападник Бені Макуана.

Верес зміг зрівняти рахунок у схожому стилі – подачу зі штрафного удару головою замкнув Максим Сміян.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 25 травня

Верес (Рівне) – ЛНЗ (Черкаси) 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Макуана, 1:1 – 90+4 Сміян

Верес завершив чемпіонат на 9-й сходинці в турнірній таблиці з 36 очками в активі, ЛНЗ став 12-м з 31 очком.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо завершило чемпіонат нічиєю проти Колоса, вчетверте в історії провівши усю кампанію без поразок.