Верес поступився польському клубу в гольовій перестрілці

Рівненський Верес поступився польському ГКС у першому спарингу на зборах у Туреччині.

Зустріч завершилась з рахунком 3:4.

Рівняни двічі вели в рахунку, проте тричі пропустили після розіграшу суперниками стандартів і зрештою програли зустріч.

Товариський матч21 січня

ГКС Катовіце – Верес 4:3 (2:1)

Голи: Галан (37, 42), Ярошек (67), Комор (88) - Мрвальєвич (29), Годя (49), Степанюк (54).

Верес: Кожухар (Ющишин, 46) - Куція (Протасевич, 46), Вовченко (Гончаренко, 46), Чечер (Козубенко, 46), Шевченко (Сміян, 46), Харатін (Кльоц, 46), Кучеров (Баран, 46), Дахновський (Луан, 46), Шарай (Годя, 46), Яго Сікейра (Степанюк, 46), Мрвальєвич (Гайдучик, 46).

Через три дні рівняни зіграють спаринг з іншим польським клубом Ґурніком із Забже.

Раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.