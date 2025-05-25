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Врятувались на останніх хвилинах: огляд матчу Верес – ЛНЗ

Олександр Булава — 25 травня 2025, 18:21
Врятувались на останніх хвилинах: огляд матчу Верес – ЛНЗ
УПЛ

Рівненський Верес розписав мирову з черкаським ЛНЗ у межах 30 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Команди обмінялись голами у другому таймі. Спочатку Бені Макуана замкнув подачу з кутового. Верес зміг відновити рівновагу у доданий час – Сміян відгукнувся на подачу зі штрафного та головою переправив м'яч у ворота.

Чемпіонат України – УПЛ
30 тур, 25 травня

Верес (Рівне) – ЛНЗ (Черкаси) 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Макуана, 1:1 – 90+4 Сміян

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Чечер, Куція (Протасевич, 74), Шарай (Лепський, 83), Кльоц, Кучеров (Годя, 83), Дахновський (Сміян, 74), Гайдучик, Степанюк

ЛНЗ: Самойленко, Каплієнко, Драмбаєв, Муравський, Путря (Танковський, 46), Беннетт (Благодарний, 81), Нонікашвілі, Кушніренко, Наумець (Пасіч, 54), Авагімян (Яшарі, 90+2), Бессала (Макуана, 46)

Попередження: Вовченко, 39, Куція, 53, Кльоц, 63, Дахновський, 70 – Бессала, 45+2, Муравський, 70, Танковський, 90+3

Верес завершив чемпіонат на 9-й сходинці в турнірній таблиці з 36 очками в активі, ЛНЗ став 12-м з 31 очком.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо завершило чемпіонат нічиєю проти Колоса, вчетверте в історії провівши усю кампанію без поразок.

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