Болотніков пішов добровольцем у ЗСУ

Футбольний журналіст та ведучий KDK Сергій Болотніков добровільно пішов до лав Збройних сил України.

Про це він розповів у соцмережах.

"Колись в мене будуть внуки та вони запитають: "Дідо, а як ти потрапив на війну?". Я відповім: "Ну, захотілось якось Сеньківу шаурми…".

А якщо серйозно, то не став грати в цю лотерею з повістками — знайшов вакансію і пішов добровільно.

Канал не закриваємо, намагатимемось робити контент, тільки дайте нам трохи часу, щоб роздуплитись з усім. Погнали", — написав Болотніков.

Нагадаємо, раніше мобілізували його співведучого KDK Андрія Сеньківа.