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Болотніков пішов добровольцем у ЗСУ

Владислав Уткін — 16 липня, 12:44
Болотніков пішов добровольцем у ЗСУ

Футбольний журналіст та ведучий KDK Сергій Болотніков добровільно пішов до лав Збройних сил України.

Про це він розповів у соцмережах.

"Колись в мене будуть внуки та вони запитають: "Дідо, а як ти потрапив на війну?". Я відповім: "Ну, захотілось якось Сеньківу шаурми…".
А якщо серйозно, то не став грати в цю лотерею з повістками — знайшов вакансію і пішов добровільно.
Канал не закриваємо, намагатимемось робити контент, тільки дайте нам трохи часу, щоб роздуплитись з усім. Погнали", — написав Болотніков.

Нагадаємо, раніше мобілізували його співведучого KDK Андрія Сеньківа.

Сергій Болотніков ЗСУ

Сергій Болотніков

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