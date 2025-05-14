Гімн єдності: фанати Шахтаря і Динамо заспівали пісню про Путіна перед фіналом Кубка України

Фінал Кубка України між донецьким Шахтарем та київським Динамо завжди більше, ніж просто футбол. Це емоції, принципове протистояння і, як виявилось цього разу, а ще й символ національної єдності.

Перед стартовим свистком атмосфера на стадіоні в Житомирі була зарядженою до максимуму, але справжній вибух стався, коли трибуни одночасно заспівали вже легендарну пісню про Путіна.

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Той самий народний гімн, який став голосом спротиву ще у 2014-му, знову пролунав потужно та впевнено.

Цей момент неможливо було не помітити, адже фанати обох принципових клубів, які зазвичай обмінюються колкостями, цього разу були єдині як ніколи.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також доступна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.