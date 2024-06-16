Веґгорст: У мене було передчуття, що заб'ю Польщі

Нападник збірної Нідерландів Ваут Веґгорст передбачив свій переможний гол у ворота Польщі (2:1) у 1 турі Євро-2024.

Цитує футболіста УЄФА.

"Ми домінували в першому таймі й були кращою командою. Ми створили шість або сім дійсно, дуже хороших моментів. Але ми повинні бути більш влучними. Тоді ми могли полегшити ситуацію, але ми цього не зробили.

У мене було передчуття. Я сказав своїй дівчині сьогодні вранці, що 20 хвилин до кінця буде нічия, тоді я вийду і заб'ю. Іноді ти просто відчуваєш це. Я просто щасливий і пишаюся", — сказав Веґгорст.