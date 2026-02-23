Помер відомий український бомбардир Василь Мартиненко

На 69-му році життя пішов у засвіти колишній український футболіст Василь Мартиненко.

Про це повідомила Закарпатська асоціація футболу.

Екснападник помер після важкої хвороби. Протягом кар'єри він виступав, зокрема, за сімферопольську Таврію та СКА Карпати.

Найяскравіший етап кар'єри Мартиненко провів в Ужгороді. Він десять років грав за Закарпаття, де п'ять разів ставав найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Всього в якості футболіста провів 617 матчів і забив 183 голи. Мартиненко посідає четверте місце у Клубі Євгена Дерев'яги – списку найрезультативніших гравців чемпіонату УРСР у межах другої ліги.

Нагадаємо, що напередодні український футбол зазнав ще однієї втрати. Помер колишній гравець Дніпра та Десни Віктор Данилевський.