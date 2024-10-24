Ващук: Граючи в єврокубках, ти представляєш Україну

Колишній футболіст Динамо та збірної України Владислав Ващук наголосив на важливості хороших виступів Динамо в Лізі Європи, адже клуб представляє Україну на міжнародній арені.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Результату може зараз не бути, але з кожної гри робити висновки, докладати зусиль і рухатись далі. Буде важко. Рома останній матч з Інтером провела на достойному рівні. Проти них доведеться багато працювати в обороні, особливо при грі у власному штрафному.

Зараз важливо усвідомити, що граючи в єврокубках, ти представляєш Україну, яка охоплена війною. Хіба не заради таких матчів ти пов'язуєш себе з футболом, працюєш на тренуваннях, зростаєш, набуваєш досвіду? В таких іграх ти маєш показувати свою найкращу гру, проявити себе", – сказав Ващук.