Ващук: Граючи в єврокубках, ти представляєш Україну
Колишній футболіст Динамо та збірної України Владислав Ващук наголосив на важливості хороших виступів Динамо в Лізі Європи, адже клуб представляє Україну на міжнародній арені.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Результату може зараз не бути, але з кожної гри робити висновки, докладати зусиль і рухатись далі. Буде важко. Рома останній матч з Інтером провела на достойному рівні. Проти них доведеться багато працювати в обороні, особливо при грі у власному штрафному.
Зараз важливо усвідомити, що граючи в єврокубках, ти представляєш Україну, яка охоплена війною. Хіба не заради таких матчів ти пов'язуєш себе з футболом, працюєш на тренуваннях, зростаєш, набуваєш досвіду? В таких іграх ти маєш показувати свою найкращу гру, проявити себе", – сказав Ващук.
Нагадаємо, поєдинок Рома – Динамо відбудеться сьогодні, 24 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу.
Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).