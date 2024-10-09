Ванат: Не пам'ятаю, щоб колись така кількість людей отримували травми

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат розповів про кількість травмованих гравців національної команди, та про підтримку дебютантів.

Його слова передає Взбірна.

"Склад трохи змінився і всіх хлопців знаю, думаю, вони були збентежені цим викликом, але всі молодці та заслужили на приїзд у збірну.

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Не пам'ятаю, щоб колись стільки людей вилітало через травми, але здається, що довгі поїздки також зіграли у цьому свою роль. Щодо Малиновського, коли побачили його травму, одразу написали у групу спільну, підтримали", – сказав Ванат.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.