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Форвардом Динамо зацікавились чотири клуби АПЛ – джерело

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 14:46
Форвардом Динамо зацікавились чотири клуби АПЛ – джерело
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів чотирьох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, нападником цікавляться Евертон, Фулгем, а також Лідс та Сандерленд, які пробилися в еліту з Чемпіоншипа.

Головним фаворитом у боротьбі за гравця є Сандерленд. Зазначимо, що команда вирішила виставити на трансфер іншого українського нападника Назарія Русина.

Очікується, що Ванат може залишити київське Динамо після закінчення молодіжного чемпіонату Європи, де гравець грає у складі збірної України.

Кияни не проти трансферу свого футболіста, але планують отримати за нього не менше 20 мільйонів євро – саме таку суму прописано у контракті гравця.

Нагадаємо, в сезоні 2024/25 Владислав провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 гол і віддав 9 результативних передач. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до червня 2027 року.

Раніше Ваната було визнано найкращим гравцем сезону УПЛ.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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