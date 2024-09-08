Ванат — про поразку збірній Албанії: Не хочеться виправдовуватися

Форвард київського Динамо та збірної України Владислав Ванат сказав, що не хоче виправдовуватися за поразку в матчі проти Албанії (2:1) в Лізі націй.

Слова Ваната передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Зрозуміло, що не задоволені результатом. Програли збірній Албанії гру, яку не мали програвати. Мені здається, до першого пропущеного гола гра була під нашим контролем, але цей м’яч переламав усю гру. Дякуємо нашим вболівальникам. Шкода, що не виправдали їхніх сподівань. Але ще є матчі, не хочеться виправдовуватися і казати, що ми вийдемо та виграємо всі наступні ігри. Мені здається, що потрібно грати з більшим настроєм, ніж сьогодні. Навіть, якщо пропустили гол — не падати духом", — сказав Владислав.

Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії. Наступним суперником підопічних Реброва буде Чехія. Поєдинок заплановано на 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.