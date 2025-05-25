Цей матч багато чого вирішив, – Ванат назвав найпам'ятнішу перемогу в сезоні

Нападник київського Динамо Владислав Ванат вважає перемогу над Олександрією (3:0) найпам'ятнішим моментом у сезоні-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чим запам'ятаю цей сезон передусім? Перемогою над Олександрією 3:0. Як на мене, цей матч багато чого вирішив", – сказав Ванат.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Раніше перемогу в українській першості прокоментував головний тренер Динамо Олександр Шовковський.