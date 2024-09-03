Валенсія відреагувала на арешт гравця клубу, якого звинувачують у сексуальному насильстві

Клуб Ла Ліги Валенсія виступила з офіційною заявою щодо арешту форварда Рафи Міра.

Інформація з'явилася на сайті команди.

"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в пресі, про затримання Рафи Міра Валенсія підтверджує, що обізнана про цей арешт.

За відсутності подробиць зараз клуб може лише заявити, що співпрацюватиме у всьому, що може вимагати правосуддя", – йдеться у заяві клубу.