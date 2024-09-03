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Валенсія відреагувала на арешт гравця клубу, якого звинувачують у сексуальному насильстві

Руслан Травкін — 3 вересня, 18:53
Валенсія відреагувала на арешт гравця клубу, якого звинувачують у сексуальному насильстві
www.valenciacf.com

Клуб Ла Ліги Валенсія виступила з офіційною заявою щодо арешту форварда Рафи Міра.

Інформація з'явилася на сайті команди.

"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в пресі, про затримання Рафи Міра Валенсія підтверджує, що обізнана про цей арешт.

За відсутності подробиць зараз клуб може лише заявити, що співпрацюватиме у всьому, що може вимагати правосуддя", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, іспанська поліція затримала футболіста через звинувачення у сексуальному насильстві щодо двох жінок. Разом із ним затримали ще одного чоловіка.

Рафа Мір за Валенсію грає на правах оренди. Нападник належить Севільї. За "кажанів" у чемпіонаті форвард зіграв 4 гри, віддав 1 асист.

арешт Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рафа Мір

Валенсія

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