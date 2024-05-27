Валенсія без Яремчука зіграла внічию з Сельтою, голу Левандовського не вистачило для трофея Пічічі

У межах 38 туру іспанської Ла Ліги відбулося 4 поєдинки. Зокрема, Валенсія Романа Яремчука зіграла внічию з Сельтою. Український нападник провів матч на лаві для запасних.

Також Барселона мінімально переграла Севілью. Один з голів каталонців забив Роберт Левандовський, однак цього не вистачило, щоб завоювати трофей Пічічі. Найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії став український форвард Жирони Артем Довбик.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

38 тур, 26 травня

Хетафе — Мальорка 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Альварес, 1:1 - 90 Мурікі, 1:2 - 90+3 Маффео

Лас-Пальмас — Алавес 1:1

Голи: 0:1 - 50 Вісенте, 1:1 - 71 Кардона

Сельта — Валенсія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 автогол Домінгес, 1:1 - 49 Аспас (пен), 1:2 - 60 Марі (пен), 2:2 - 62 Дувікас

Севілья — Барселона 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Левандовський, 1:1 - 31 Ен Несірі, 1:2 - 59 Лопес

Нагадаємо, що Довбик вдягнув прапор України під час святкування найкращого сезону в історії Жирони.