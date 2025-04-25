Колишній голкіпер Барселони очолив іспанський клуб

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес очолив клуб Реал Авіла, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

43-річний фахівець підписав контракт до літа 2026 року.

📢 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Víctor Valdés nuevo entrenador.



👉 El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol,… pic.twitter.com/q19HhV8Y3R — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025

Вальдес – шестиразовий чемпіон Іспанії у складі Барселони, тричі перемагав із командою у Лізі чемпіонів, а також завойовував інші трофеї. Воротар провів 20 матчів за збірну Іспанії, і став разом з нею чемпіоном світу та Європи. Завершив кар'єру гравця у 2018 році.

Напередодні він потрапив до рейтингу найкращих воротарів ХХІ століття, посівши в там 8-ме місце.

Раніше Віктор працював на посаді наставника юнацької команди Барселони, також тренував команду четвертого дивізіону Іспанії Уніа Атлетика Орта.

Реал Авіла займає 4-е місце у групі 1 Сегунди RFEF.