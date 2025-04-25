Колишній голкіпер Барселони очолив іспанський клуб
Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес очолив клуб Реал Авіла, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.
Про це повідомила пресслужба клубу.
43-річний фахівець підписав контракт до літа 2026 року.
Вальдес – шестиразовий чемпіон Іспанії у складі Барселони, тричі перемагав із командою у Лізі чемпіонів, а також завойовував інші трофеї. Воротар провів 20 матчів за збірну Іспанії, і став разом з нею чемпіоном світу та Європи. Завершив кар'єру гравця у 2018 році.
Напередодні він потрапив до рейтингу найкращих воротарів ХХІ століття, посівши в там 8-ме місце.
Раніше Віктор працював на посаді наставника юнацької команди Барселони, також тренував команду четвертого дивізіону Іспанії Уніа Атлетика Орта.
Реал Авіла займає 4-е місце у групі 1 Сегунди RFEF.