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Колишній голкіпер Барселони очолив іспанський клуб

Олексій Мурзак — 25 квітня 2025, 20:19
Колишній голкіпер Барселони очолив іспанський клуб
Віктор Вальдес
Getty Images

Колишній голкіпер Барселони Віктор Вальдес очолив клуб Реал Авіла, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

43-річний фахівець підписав контракт до літа 2026 року.

Вальдес – шестиразовий чемпіон Іспанії у складі Барселони, тричі перемагав із командою у Лізі чемпіонів, а також завойовував інші трофеї. Воротар провів 20 матчів за збірну Іспанії, і став разом з нею чемпіоном світу та Європи. Завершив кар'єру гравця у 2018 році.

Напередодні він потрапив до рейтингу найкращих воротарів ХХІ століття, посівши в там 8-ме місце.

Раніше Віктор працював на посаді наставника юнацької команди Барселони, також тренував команду четвертого дивізіону Іспанії Уніа Атлетика Орта.

Реал Авіла займає 4-е місце у групі 1 Сегунди RFEF.

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