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Вакулко: Вікторія грає в силовий футбол, буде справжня битва

Андрій Яросименко — 23 липня, 13:47
Вакулко: Вікторія грає в силовий футбол, буде справжня битва

Півзахисник Кривбаса Юрій Вакулко вважає, що в матчі проти чеської Вікторії в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 розгорнеться справжня битва.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Гарний жереб, дістався один з найсильніших суперників. Знаємо Вікторію, тому що вже грали проти них в Іспанії. Тоді був спаринг під навантаженнями, та, можливо, ми тоді ще не були готові до ігор такого рівня. Подивимось, як буде цього разу. Чекаємо цих матчів з нетерпінням, буде справжня битва. Суперник грає в силовий футбол, всі дуже міцні. Будемо битись", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де Кривбас проведе поєдинок третього раунду кваліфікації ЛЄ проти Вікторії.

Вікторія Кривбас Ліга Європи

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