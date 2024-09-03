Ексгравець Шахтаря: Ніхто не знає мою історію. Це був найважчий період у моєму житті

Колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник прокоментував дебютний гол за польську Лехію.

Його слова передає "Український футбол".

"Я думаю, всі чудово чули мою історію, але ніхто не знає всі її подробиці. Це був найважчий період у моєму житті. Від першого матчу до дебютного голу було багато розчарувань, злості, невдач, але головне було – не здаватися і продовжувати тренуватися. За що Бог сьогодні віддячив моїй команду і мені персонально", — сказав В’юнник.

Нагадаємо, на початку 2024 року В’юнник не повернувся до Шахтаря після зимової відпустки та в односторонньому порядку розірвав контракт із донецьким клубом. Повідомлялося, що "гірники" планують судитися з 22-річним форвардом.

Напередодні гол екснападника Шахтаря приніс Лехії першу перемогу в чемпіонаті Польщі-2024/25. Команда, за яку виступають В’юнник, Антон Царенко, Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан Сарнвський, з рахуком 3:2 перемогла Гурнік Забже.