Ексзахисник Кривбаса увійшов у тренерський штаб команди

Колишній захисник Кривбаса Вʼячеслав Рябов увійшов до тренерського штабу першої команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець буде працювати разом з тренером-реабілітологом Андрієм Буличевим.

"Я давно вирішив, що після завершення карʼєри хочу залишитися у футболі. Звичайно, хотілося працювати у рідному Клубі й приносити йому користь. Для мене, як для професійного футболіста в минулому, реабілітація - це не нове слово, але зараз я вже знаходжусь з іншого боку. Дякую Клубу за довіру. Кривбас — це ми!", — сказав Рябов.