Ексзахисник Кривбаса увійшов у тренерський штаб команди
Колишній захисник Кривбаса Вʼячеслав Рябов увійшов до тренерського штабу першої команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець буде працювати разом з тренером-реабілітологом Андрієм Буличевим.
"Я давно вирішив, що після завершення карʼєри хочу залишитися у футболі. Звичайно, хотілося працювати у рідному Клубі й приносити йому користь. Для мене, як для професійного футболіста в минулому, реабілітація - це не нове слово, але зараз я вже знаходжусь з іншого боку. Дякую Клубу за довіру. Кривбас — це ми!", — сказав Рябов.
В'ячеслав завершив кар'єру гравця після завершення сезону-2023/22. На його рахунку 58 матчів за криворіжців, в яких він забив 4 голи.
Нагадаємо, напередодні Кривбас підписав сина легендарного бразильського нападника.