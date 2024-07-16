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Ексзахисник Кривбаса увійшов у тренерський штаб команди

Олександр Булава — 16 липня, 23:19
Ексзахисник Кривбаса увійшов у тренерський штаб команди

Колишній захисник Кривбаса Вʼячеслав Рябов увійшов до тренерського штабу першої команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець буде працювати разом з тренером-реабілітологом Андрієм Буличевим.

"Я давно вирішив, що після завершення карʼєри хочу залишитися у футболі. Звичайно, хотілося працювати у рідному Клубі й приносити йому користь. Для мене, як для професійного футболіста в минулому, реабілітація - це не нове слово, але зараз я вже знаходжусь з іншого боку. Дякую Клубу за довіру. Кривбас — це ми!", — сказав Рябов.

В'ячеслав завершив кар'єру гравця після завершення сезону-2023/22. На його рахунку 58 матчів за криворіжців, в яких він забив 4 голи.

Нагадаємо, напередодні Кривбас підписав сина легендарного бразильського нападника.

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