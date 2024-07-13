Кривбас підписав сина легендарного бразильського нападника
Кривбас підписав 21-річного бразильського півзахисника Маттео Аморозо.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з гравцем розрахована на чотири роки. Фінансові деталі не розголошуються.
Атакувальний півзахисник має досвід виступів за юнацькі команди Удінезе та Інтернасьональ. Останнім його клубом був бразильський Ітуано.
Зазначимо, що батьком гравця є легендарний екснападник збірної Бразилії Марсіо Аморозо, який на клубному рівні представляв Парму, Мілан, Боруссію Дормунд та інші команди.
Напередодні Кривбас передав УПЛ-ТБ права на показ матчів кваліфікації Ліги Європи.