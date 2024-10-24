Кенти знову разом: Алієв та Мілевський нарешті помирилися

Легендарні українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв нарешті закопали "сокиру війни". Примирення друзів сталося 23 жовтня під час матчу між медіафутбольними командами Profan та Ignis.

Ця гра стала дебютом за Profan для Олександра, а Мілевський, своєю чергою, виконував обов'язки головного тренера Ignis. Розгромну перемогу з рахунком 4:1 святкували Алієв та компанія. Експівзахисник Динамо та збірної України записав на свій рахунок 1 асист.

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Зустріч колишніх друзів відбулася ще по ходу матчу, у другому таймі, коли Алієв відпочивав кілька хвилин на заміні. "Міля" підійшов до нього в технічній зоні, вони перекинулися кількома словами, після чого ще й сфотографувалися з плакатом "Кенти", на якому зображені пам'ятні моменти їхніх кар'єр.

Олександр та Артем перетнулися й після поєдинку, остаточно закріпивши примирення дружнім рукостисканням.

Нагадаємо, тривалий конфлікт розпочався з того, що Алієв у інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що Мілевський був у комі. Після проходження реабілітації від алкоголізму Міля прийшов на подкаст "Формула Волошина" та розкритикував свого друга за розголос подробиць його стану здоров'я. Алієв тоді відповів, що Мілевського для нього більше не існує.