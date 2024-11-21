У Серії А через Клубний чемпіонат світу створять додаткове трансферне вікно

В італійській Серії А з червня 2025 року створять додаткове трансферне вікно.

Відповідне рішення ухвалила Італійська федерація футболу (FIGC), передає Football Italia.

Метою нововведення стало надання клубам Серії А, зокрема Інтеру та Ювентусу, дати можливість підсилити свої склади перед Клубним чемпіонатом світу.

Зазначається, що незвичні терміни проведення Клубного чемпіонату світу, який триватиме з червня до середини липня, створили ряд проблем для клубів, чиї гравці мають контракти, що закінчуються в середині турніру.

Нове трансферне вікно, яке триватиме з 1 по 10 червня, дозволить клубам вирішити ці питання та підписати нових футболістів.

Жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 року відбудеться у четвер, 5 грудня у Маямі (штат Флорида, США). Церемонія відбудеться о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди.

Минулого тижня повідомлялося про те, що ФІФА штрафуватиме клуби за відмову від участі у турнірі.