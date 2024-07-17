В Іспанії покарали чергового расиста, який ображав Вінісіуса та Рюдігера

Іспанський суд виніс вирок інтернет-користувачу, який ображав гравців Реала Вінісіуса та Антоніо Рюдігера на расовому підґрунті.

Про це мадридський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Обвинувачений протягом тривалого часу публікував свої расистські дописи на онлайн-форумі газети Marca під різними псевдонімами. Він не тільки вдавався до расизму, а ще й до цькувань за релігійною ознакою.

За рішенням суду, расист проведе 8 місяців у в’язниці, а також ще 20 місяців буде забанений на спортивних форумах.

Зазначимо, що це не перший випадок реального покарання расистів за сприяння Реала. У червні були ув’язнені троє вболівальників Валенсії, які ображали Вінісіуса під час матчу Ла Ліги. Після того бразилець проголосив себе катом расистів.