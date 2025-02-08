Реал прийме Атлетико, Жирона Циганкова зіграє з Атлетиком у 23 турі Ла Ліги
У суботу, 8 лютого, чотирма матчами продовжиться 23 тур чемпіонату Іспанії.
Жирона Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з Атлетиком Більбао. Лідер чемпіонату мадридський Реал вдома прийме Атлетико, який йде другим та може очолити турнірну таблицю у випадку перемоги в дербі.
Розклад 23 туру Ла Ліги
15:00 Сельта – Бетіс
17:15 Атлетик – Жирона
19:30 Лас-Пальмас – Вільярреал
22:00 Реал Мадрид – Атлетико
Напередодні у межах матчу-відкриття 23 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом.