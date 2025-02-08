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Реал прийме Атлетико, Жирона Циганкова зіграє з Атлетиком у 23 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 08:16
Реал прийме Атлетико, Жирона Циганкова зіграє з Атлетиком у 23 турі Ла Ліги

У суботу, 8 лютого, чотирма матчами продовжиться 23 тур чемпіонату Іспанії.

Жирона Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з Атлетиком Більбао. Лідер чемпіонату мадридський Реал вдома прийме Атлетико, який йде другим та може очолити турнірну таблицю у випадку перемоги в дербі.

Розклад 23 туру Ла Ліги

15:00 Сельта – Бетіс

17:15 Атлетик – Жирона

19:30 Лас-Пальмас – Вільярреал

22:00 Реал Мадрид – Атлетико

Напередодні у межах матчу-відкриття 23 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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