Суботні матчі Серії А можуть перенести через похорони Папи Римського

Три матчі 34 туру Серії А, заплановані на суботу, 26 квітня, можуть бути перенесені на іншу дату в зв’язку з похоронами Папи Римського, які відбудуться того ж дня у Ватикані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очікується, що похорони Папи Римського відвідають десятки тисяч людей, що створить додаткове навантаження на італійську поліцію. У правоохоронців може виникнути нестача людських ресурсів для забезпечення порядку під час футбольних матчів.

На 26 квітня в чемпіонаті Італії заплановані три матчі: Комо – Дженоа, Інтер – Рома та Лаціо – Парма. Найімовірнішим є перенос саме останнього матчу, який відбудеться в Римі.

Скоріше за все, поєдинок Лаціо – Парма перенесуть на понеділок, 28 квітня. Що цікаво, раніше Лаціо уже робив запит у Серію А на перенесення матчу через бажання відвідати похорони понтифіка, проте ліга цей запит відхилила.

Нагадаємо, 4 матчі 33 туру Серії А були перенесені з понеділка, 21 квітня, на середу, 23 квітня.