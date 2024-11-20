Збірній Косово зарахували технічну поразку за скандальний матч з Румунією

Дисциплінарний комітет УЄФА присудив збірній Косово технічну поразку з рахунком 0:3 за матч 5 туру Ліги націй проти Румунії.

Про це повідомляє УЄФА.

Поєдинок, який відбувся 15 листопада, не був дограний. На останній хвилині доданого часу гравці Косово покинули поле. Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів. Повідомлялось також про сербський прапор на трибунах.

Майже годину сторони намагалися знайти порозуміння, але косовари так і не вийшли на поле, щоб дограти хвилину ігрового часу. Головний арбітр дав фінальний свисток за присутності румунської команди відразу після того, як гру було формально відновлено.

Румунія завдяки перемозі набрала 18 очок і посіла перше місце у групі 2 Ліги С та наступний сезон розпочне у дивізіоні В. Косово з 12 балами залишились на другій сходинці, що дозволить їм зіграти у плейоф за вихід у дивізіон В.