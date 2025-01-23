Півзахисник Шахтаря потрапив у команду тижня в Лізі чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив у команду тижня Ліги Чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

У грі сьомого туру 22-річний півзахисник відзначився голом у матчі проти Бреста (2:0), реалізувавши пенальті на 37 хвилині зустрічі.

За 83 хвилини на полі Судаков зробив 49 дотиків з м'ячем, віддав 31 з 40 передач (78%), зробив 2 навіси (жодного точного), 5 довгих переведень м'яча (4 точних), завдав двох ударів по воротах (обидва точні), виграв одну з п'яти дуелей (0/1 у повітрі).

Символічна збірна 7 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Юстін Бейло (Феєнорд)

Захисники: Давіде Калабрія (Мілан), Давід Раум (Лейпциг), Федеріко Гатті (Ювентус), Вілфрід Сінго (Монако)

Півзахисники: Жоау Невеш (ПСЖ), Георгій Судаков (Шахтар), Рафінья (Барселона), Вінісіус (Реал)

Нападники: Люк де Йонг (ПСВ), Хуліан Альварес (Атлетико)

Нагадаємо, поєдинок восьмого туру Шахтар зіграє проти Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.

Для виходу у плейоф турніру донеччанам потрібно не тільки перемагати, а й мати кращу різницю м'ячів, ніж у конкурентів.