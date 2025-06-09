Усик – про завершення кар'єри: Іноді думаю про це

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів про завершення кар'єри.

Про це боксер розповів в інтерв'ю Ring Magazine.

"Чи думаю про завершення кар'єри? Не дуже часто, але іноді так.

Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...", – сказав Олександр.