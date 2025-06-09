Усик – про завершення кар'єри: Іноді думаю про це
Олександр Усик
Getty Images
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів про завершення кар'єри.
Про це боксер розповів в інтерв'ю Ring Magazine.
"Чи думаю про завершення кар'єри? Не дуже часто, але іноді так.
Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...", – сказав Олександр.
Також боксер назвав місце, де він хотів би провести свій поєдинок.
"Це український Олімпійський стадіон у Києві", – розповів Усик.
Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.