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Усик – про завершення кар'єри: Іноді думаю про це

Олександр Булава — 9 червня 2025, 22:38
Усик – про завершення кар'єри: Іноді думаю про це
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) розповів про завершення кар'єри.

Про це боксер розповів в інтерв'ю Ring Magazine.

"Чи думаю про завершення кар'єри? Не дуже часто, але іноді так.

Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...", – сказав Олександр.

Також боксер назвав місце, де він хотів би провести свій поєдинок.

"Це український Олімпійський стадіон у Києві", – розповів Усик.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

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