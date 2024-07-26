УПЛ затвердила розклад другого туру: три матчі перенесені
Українська Прем'єр-ліга оприлюднила розклад другого туру сезону-2024/25.
Про це йдеться на офіційному сайті чемпіонату.
З 8 матчів будуть зіграні лише 5. Поєдинки ЛНЗ — Олександрія, Оболонь — Рух та Верес — Динамо перенесені. Дати проведення цих ігор будуть визначені відповідно до виступу олімпійської збірної України на Іграх-2024.
Розклад 2 туру УПЛ сезону-2024/25
9 серпня (п’ятниця)
- Переможець "Турніру чотирьох" — Ворскла 15:30
10 серпня (субота)
- Чорноморець — Зоря 15:30
- Колос — Інгулець 18:00
11 серпня (неділя)
- Карпати — Кривбас 15:30
- Шахтар — Полісся 18:00
Раніше ми повідомляли розклад матчів першого туру чемпіонату України.
Нагадаємо, вже сьогодні, 26 липня, відбудуться півфінальні поєдинки "Турніру чотирьох", який повинен визначити клуб, котрий замінить Дніпро-1 в УПЛ.