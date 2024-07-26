Металіст 1925 зіграє з Лівим берегом, Минай — з Епіцентром: розклад півфіналів "Турніру чотирьох"
У п'ятницю, 26 липня, будуть зіграні півфінальні матчі "Турніру чотирьох" за вакантне місце в Українській Прем'єр-лізі.
Харківський Металіст 1925 буде протистояти київському Лівому берегу, а ужгородський Минай поміряється силами з Епіцентром із Кам'янця-Подільського.
УПЛ — Українська Прем'єр-ліга
Фінал чотирьох
Півфінали, 26 липня
15:30 Лівий берег — Металіст 1925 (стадіон "Лівий берег", Київ)
18:00 Епіцентр — Минай (стадіон "Авангард", Рівне)
Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. Зазначимо, що переможці пар зійдуться у вирішальному матчі 30 липня. Час та місце проведення поєдинку будуть визначені додатково рішенням дирекції УПЛ.
Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після чого виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра