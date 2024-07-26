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Металіст 1925 зіграє з Лівим берегом, Минай — з Епіцентром: розклад півфіналів "Турніру чотирьох"

Владислав Уткін — 26 липня, 07:18
Металіст 1925 зіграє з Лівим берегом, Минай — з Епіцентром: розклад півфіналів Турніру чотирьох

У п'ятницю, 26 липня, будуть зіграні півфінальні матчі "Турніру чотирьох" за вакантне місце в Українській Прем'єр-лізі.

Харківський Металіст 1925 буде протистояти київському Лівому берегу, а ужгородський Минай поміряється силами з Епіцентром із Кам'янця-Подільського.

УПЛ — Українська Прем'єр-ліга
Фінал чотирьох
Півфінали, 26 липня

15:30 Лівий берег — Металіст 1925 (стадіон "Лівий берег", Київ)

18:00 Епіцентр — Минай (стадіон "Авангард", Рівне)

Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. Зазначимо, що переможці пар зійдуться у вирішальному матчі 30 липня. Час та місце проведення поєдинку будуть визначені додатково рішенням дирекції УПЛ.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після чого виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра
Епіцентр Лівий берег Металіст 1925 Минай Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

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