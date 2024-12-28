УПЛ назвала найрезультативніший тур чемпіонату в першій частині сезону 2024/25

4-й тур Української Прем'єр-ліги був найрезультативнішим у першій частині сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, у восьми поєдинках команди забили 25 м'ячів, і лише один гол було реалізовано з пенальті.

Найбільше голів вболівальники побачили у матчі Олександрія – Шахтар (4:3).

Раніше повідомлялося, що найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Водночас найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека Олександрії Безерру, який став головним відкриттям року в УПЛ.