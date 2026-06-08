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УПЛ дозволить трьом клубам перенести по два матчі на старті чемпіонату

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 20:18
УПЛ дозволить трьом клубам перенести по два матчі на старті чемпіонату

Динамо, ЛНЗ та Поліссю, клубам, які розпочинають свій шлях у єврокубках з кваліфікаційних раундів, буде дозволено перенести по два матчі УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про матчі із трьох можливих перших турів на початку чемпіонату.

"Однак усі ці перенесені матчі мають бути дограні у межах першої частини чемпіонату. Не зіграв свій матч 7 серпня – зіграй 7 грудня", – зазначив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Динамо в єврокубках стартує у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, перші матчі якого заплановано на 9 липня.

Водночас Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

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