Чорноморець переміг Колос: огляд першого матчу УПЛ у 2025 році

Одеський Чорноморець здобув вольову перемогу над ковалівським Колосом у матчі-відкритті 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 21 лютого

Колос – Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Ковталюк, 1:1 – 10 Скиба, 1:2 – 87 Попов

Колос: Пахолюк, Владою (Поправка, 69), Козік, Бондаренко, Цуріков, Демченко, Гагнідзе, Ррапай (Оріховський, 85), Велетень (Денісенко, 85), Ковталюк (Болівар, 69), Третьяков (Алефіренко, 69).

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Скиба, Кратов, Раян, Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Єрмаков (Робакідзе, 70), Мустафаєв (Кайо Гомес, 88), Безбородько (Шевцов, 88), Янаков (Попов, 70).

Попередження: Владою 8, Гагнідзе 61, Козік 72 – Ермаков 35, Скиба 53

Колос залишився на 11 сходинці турнірної таблиці, маючи 18 очок після 18 зіграних матчів. Чорноморець же обійшов Оболонь та піднявся на 14 місце (зона перехідних матчів). У клубу 15 балів.

Нагадаємо, у першому колі "моряки" також перемогли Колос з рахунком 1:0.