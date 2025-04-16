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УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 20 туру

Руслан Травкін — 16 квітня 2025, 12:54
УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 20 туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 24 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру група з 36 експертів визнала Олега Шандрука. Його Верес на виїзді обіграв Зорю.

Водночас найкращим гравцем визнали Марлона – він оформив у ворота ЛНЗ, чим допоміг Шахтарю здобути розгромну перемогу.

Символічна збірна туру:

УПЛ

Нагадаємо, дирекція УПЛ затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України з футболу.

збірна Марлон Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

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