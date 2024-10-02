Ультрас Вереса вибачилися за контроверсійну кричалку про сосни та гроби

Фанатське угруповання Вереса "Rivne Ultra" вважає скандальну кричалку своїх представників про сосни та гроби необдуманою та некоректною.

Про це заявили на сторінці Rivne Ultra в Instagram.

"Просимо вибачення за Жест неповаги до наших хлопців, які захищають Україну та мужньо боронять кордони нашої країни в найгарячіших точках бойових дій. Також просимо вибачення у хлопців, які відстоювали честь та славу нашого колективу і клубу поза межами стадіону.

Кожен з молоді поважає Вас та Ваші вкладення в цей колектив.

Вигуки з нашого боку були необдуманими та висловлені не в правильному руслі та не в той час. Ні в якому разі не хотіли образити й інші колективи. Приносимо вибачення за хлопців, які були присутні на секторі. Усі старші хлопці даного колективу мають розуміння щодо ситуації між клубами та пам’ятають про перемир’я між усіма колективами.

Нам соромно за дану ситуацію. Розуміємо свою неправоту та не підтримуємо даний вчинок на секторі в той момент. В найближчому часі ми будемо старатися виправити дану ситуацію та показати справжніх ультрас. Будемо гідно показувати обличчя молоді Rivne Ultra! Дякуємо усім Збройним силам України", – йдеться в заяві.